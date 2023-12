Masucci feiert Weihnachten: Mallorca oder die Schweiz?

Hamburg (dpa) - Den Schauspieler Oliver Masucci (55) zieht es zur Weihnachtszeit in wärmere Gefilde «Eigentlich ist mir nach Mallorca. Ich will im Meer schwimmen. Aber wahrscheinlich wird es die Schweiz werden, weil meine große Tochter dann doch immer im Schnee feiern muss und den hat es gerade reichlich», sagte der in Stuttgart geborene Masucci («Schachnovelle», «Dark») der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Zum Weihnachtsfest gebe es im Hause Masucci stets das gleiche Festessen, sagte der Schauspieler. «Gans. Immer die Gans. Es muss eine Gans gemacht werden. Die ist erstmal gar nicht so einfach zu kriegen auf Mallorca. Und die muss gut sein. Am nächsten Tag Fondue Chinoise.»

Masucci lebt mit seiner Familie auf Mallorca und in der Schweiz. Im Februar wird er in Hamburg beim Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» für zehn Vorstellungen in die Rolle des Hogwarts-Lehrers Severus Snape schlüpfen.