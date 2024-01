Olivia Rodrigo, Billie Eilish und Dua Lipa auf Grammy-Bühne

Böhmermann streitet mit einem Imker vor Gericht Gefällt mir Merken Teilen

Was darf Satire? Das will ein Imker aus Meißen juristisch geklärt haben. Er wurde in der TV-Sendung «Magazin Royale» ungefragt vorgeführt und hat den Spieß umgedreht - zum Missfallen des Moderators.