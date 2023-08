«Passages»: Starkes Beziehungsdrama mit Franz Rogowski

«Jamel rockt den Förster» geht mit Party zu Ende Gefällt mir Merken Teilen

Die deutsche Musikszene gibt sich in Jamel die Klinke in die Hand. Auf der Bühne des Festivals für «Demokratie und Toleranz» stehen unter anderem Madsen, Danger Dan, Turbostaat, Juli, Bosse, Blumfeld und Fury in the Slaughterhouse.