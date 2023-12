23.12.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Polizei: US-Schauspieler Charlie Sheen tätlich angegriffen

Laut US-Medien klopft eine Frau an die Tür von Hollywood-Star Charlie Sheen und greift ihn tätlich an. Die Nachbarin wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Was war der Grund für den Angriff?