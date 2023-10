Prinz William: Hoffnung im Kampf gegen Klimawandel

London (dpa) - Prinz William (41) hat dazu aufgerufen, gemeinsam gegen den Klimawandel vorzugehen und die Hoffnung nicht zu verlieren. In seiner Jugend hätten viele nicht geglaubt, dass man sich wegen der Klimaveränderungen auf dem Planeten Sorgen machen müsse, schrieb der britische Royal in einem Vorwort zum Kinderbuch seiner Umweltinitiative «Earthshot Prize».

«Aber während es damals schon beängstigend war, dass Veränderungen geleugnet wurden, ist es heute ein noch beängstigender Gedanke, sich geschlagen zu geben und die Hoffnung aufzugeben, diese Probleme lösen zu können», heißt es in dem Text.

Ähnlich wie Menschen in den 1960ern nach dem Mond gestrebt hätten, müssten die Menschen sich nun für die Erde einsetzen. «Sie ist das einzige Zuhause, das wir haben, und wir müssen groß denken und noch größer träumen, wenn wir sie beschützen wollen.»

Der britische Thronfolger William hatte 2021 den sogenannten Earthshot-Preis ins Leben gerufen. Damit sollen jährlich fünf Projekte ausgezeichnet werden, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun. Nun erscheint das Buch «The Earthshot Prize: A Handbook for Dreamers and Thinkers». Auch Williams Vater, König Charles III., wirbt seit Jahrzehnten für Umweltschutz.