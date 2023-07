Ralf Moeller: Wahre Helden trifft man im Alltag

Worms (dpa) - Schauspieler und Bodybuilder Ralf Moeller (64) sieht Helden eher im alltäglichen Leben als im Kino. «Helden arbeiten in der Pflege, bei der Feuerwehr oder bei der Polizei», sagte Moeller der Deutschen Presse-Agentur in Worms. «Das sind Menschen, die täglich den Kopf hinhalten, die muss man unterstützen, bei Organisationen wie dem Weißen Ring oder anderswo.» Moeller wurde unter anderem durch seine Rolle im Heldenepos «Gladiator» berühmt.

Früher seien Helden wie Winnetou, Leon der Profi oder der Gladiator stets im Film gestorben, sagte Moeller. «Die starben natürlich nicht, weil sie sterben wollten, sondern weil es im Drehbuch stand.» Heute habe ein Held dank Hollywood die Chance, immer weiter zu leben. «Weil er für die nächste Fortsetzung gebraucht wird.»

Moeller ist vom 7. Juli an bei den Nibelungen-Festspielen in Worms zu sehen - in einer Filmsequenz als Fafnir. Intendant des Spektakels ist Ufa-Chef Nico Hofmann. «Fafnir wird für einen Drachen gehalten, ist aber in Menschengestalt. Eine spannende Rolle», sagte Moeller.