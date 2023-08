Samy Deluxe legt ein sehr persönliches Album vor

Berlin (dpa) – Eigentlich sollte das Album «Hochkultur 2» von Samy Deluxe Anfang 2020 rauskommen. Nun erscheint die neue Platte des deutschen Hip-Hop-Künstlers am 11. August - vier Jahre nach seinem letzten Album «Hochkultur» (2019). «Hip-Hop war meine Einstiegsdroge», rappt er darin in dem Song «MikroDose». Und wer den inzwischen 45 Jahre alten Samy Deluxe kennt, weiß, dass er bereits mit 13 Jahren angefangen hat, Texte zu rappen und sich für die Hip-Hop-Kultur zu begeistern. Mit «Weck mich auf» hatte er 2001 seinen Durchbruch - bekannte Lieder wie «SchwarzWeiß» oder «Sneak Preview» gehören zum Song-Portfolio des gebürtigen Hamburgers.

Mit «Hochkultur 2» sind nun 18 neue Songs über die Jahre entstanden, die von langsamen Rap-Songs, schnellen, poppigen Beats und Musik zum Chillen reichen. «Ich wollte echt viel erzählen auf diesem Album», sagte der mit bürgerlichem Namen heißende Samy Sorge in einem Mitte Juli von ihm hochgeladenen Youtube-Interview. «Hochkultur 2» sei für ihn «sehr persönlich».

Pünktlich zum 50. Hip-Hop-Geburtstag

Die neuen Tracks geben - ähnlich wie bei «Hochkultur» - einen Einblick in das Leben von Deluxe, der nebenbei auch als Street-Art-Künstler tätig ist, wie man in dem Song «Last Exit» erfährt («Mal' Graffiti auf Trendwände»). Um Alltägliches geht es auf dem Album ebenfalls - so zum Beispiel bei dem Lied «Vendetta» («So auf's Problem fokussiert, dass man oft vorbei an der Lösung sieht») oder bei «Kalte Füße» («Hab' in der Pandemie meinen Geschmack am Showbusiness verloren»).

Dass über den langen Zeitraum der Musikproduktion von mehreren Jahren - gefühlt 1000 Songs anhören, austauschen, neu mischen und produzieren - tatsächlich «Hochkultur 2» zustande gekommen ist, dazu meint Deluxe im Youtube-Interview: «Zwischendurch wusste ich gar nicht, ob das je fertig wird, ob ich überhaupt je wieder ein Album machen will, ob ich je wieder auf eine Bühne gehen will.» Und er gibt zu: «Ich konnte mir eine Zeit lang meine Songs nicht mehr anhören.» Ein halbes Jahr habe er sogar gar keine Musik gemacht - und dann in einem Monat gleich mehrere Songs produziert. Nun habe er aber «ein geiles Album im Kasten». Und nach seinem letzten Album «Hochkultur» ist er mit dieser Einschätzung nicht allein.

Den 11. August hat Deluxe für die Veröffentlichung übrigens bewusst gewählt. Das sei «genau der 50. Jahrestag von Hip-Hop», so der jahrelang im Musikgeschäft aktive Künstler. «50 Jahre Hip-Hop, ich bin 45, das ist mein whole life quasi und noch mehr.»