Sandra Hüller für Critics Choice Awards nominiert

Los Angeles (dpa) - Sandra Hüller (45) hat für ihre Rolle in dem Justizthriller «Anatomie eines Falls» in den USA eine weitere Nominierung als beste Schauspielerin erhalten. Die aus Suhl stammende und in Leipzig wohnende Schauspielerin, die am Montag bereits für einen Golden Globe nominiert wurde, geht Mitte Januar auch ins Rennen um einen Critics Choice Award.

Mit Hüller treten in der Sparte «Beste Schauspielerin» Lily Gladstone («Killers of the Flower Moon»), Greta Lee («Past Lives»), Carey Mulligan («Maestro»), Margot Robbie («Barbie») und Emma Stone («Poor Things») an.

Das Drama «Anatomie eines Falls» der französischen Regisseurin Justine Triet ist auch einer der sechs Kandidaten in der Sparte «Bester nicht-englischsprachiger Film». Dort ist ebenfalls «The Zone of Interest» des britischen Regisseurs Jonathan Glazer mit Hüller in der Rolle der Ehefrau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel) nominiert. In dieser Sparte ist auch der deutsche Regisseur Wim Wenders mit seinem in Tokio auf Japanisch gedrehten Film «Perfect Days» vertreten.

Favorit bei den Critics Choice Awards ist «Barbie» mit 18 Nominierungen, gefolgt von «Oppenheimer» und «Poor Things» mit je 13 Gewinnchancen.

Die Critics Choice Association ist mit über 500 Mitgliedern der größte Kritikerverband für Film und Fernsehen in den USA und Kanada. Die Preisgala der 29. Critics Choice Awards soll am 14. Januar in Los Angeles stattfinden.