Scarlett Johansson wählt Besetzung für Regiedebüt aus

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Scarlett Johansson (39, «Black Widow») will für ihr geplantes Regiedebüt eine Reihe bekannter Darsteller an Bord holen. Neben June Squibb («Nebraska») sollen auch der Brite Chiwetel Ejiofor («12 Years a Slave», «Baby to Go»), Jessica Hecht («Fair Game – Nichts ist gefährlicher als die Wahrheit») und Erin Kellyman («Solo - A Star Wars Story») in «Eleanor the Great» mitspielen, wie das Branchenblatt «Variety» berichtete.

Der Film dreht sich um eine 90-Jährige namens Eleanor Morgenstein (Squibb), die nach einem Todesfall ihr jahrzehntelanges Leben in Florida aufgibt und alleine nach New York zurückzieht. Die 94-jährige Squibb, die 2014 für ihre Nebenrolle in dem Roadmovie «Nebraska» für einen Oscar nominiert war, spielte zuletzt in dem Comedy-Actiondrama «Thelma» eine Großmutter, die sich an einem Betrüger rächt.

Johansson war als Hauptdarstellerin in «Marriage Story» und als Nebendarstellerin in «Jojo Rabbit» schon zweimal für einen Oscar nominiert. Zuletzt spielte sie unter der Regie von Wes Anderson in «Asteroid City» und in dem Regiedebüt «North Star» der Britin Kristin Scott Thomas mit. Über den Drehbeginn von «Eleanor the Great» wurde zunächst nichts bekannt.