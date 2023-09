Shirley Bassey bekommt eigene Briefmarkenserie

Miley Cyrus: War für Dreh gefesselt, als mein Haus brannte Gefällt mir Merken Teilen

2018 fällt die Villa des US-Stars in Malibu einem Waldbrand zum Opfer. Cyrus ist da gerade für Dreharbeiten in Südafrika - und erlebt auch in ihrer Rolle die maximale Hilflosigkeit.