«Tagesthemen»-Moderatorin Aline Abboud ist schwanger

Adels-Nachwuchs: Georg Alexander und Hande haben einen Sohn

Nach der Hochzeit 2022 in Neustrelitz gibt es nun auch Nachwuchs. Die Frau des Erbprinzen zu Mecklenburg hat einen Sohn geboren. In Rotterdam. Die Taufe soll aber in Neustrelitz sein.