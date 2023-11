Taylor Swift bricht mit neuem Album eigenen Rekord

Bryan Adams über Kriege: «Es ist natürlich erschütternd» Gefällt mir Merken Teilen

Der kanadische Sänger hat im Frühjahr die Antikriegs-Ballade «What If There Were No Sides At All» veröffentlicht. Heute fragt er sich angesichts der Kriege auf der Welt, warum das immer so weitergehe. «Es nimmt kein Ende.»