Travis Barker: Flugangst dank seiner Frau überwunden

Los Angeles (dpa) - Der US-Schlagzeuger Travis Barker (47) hat nach eigenen Angaben dank seiner Frau Kourtney Kardashian (44) eine große Angst überwunden. «Ich bin gerade zum 30. Mal seit meinem Flugzeugabsturz geflogen», schrieb Barker, der bei dem Unglück vor 15 Jahren lebensgefährlich verletzt worden war, in einem Beitrag auf der neuen Social-Media-Plattform Threads. «Ohne die heilende Liebe meiner wunderbaren Frau wäre ich nicht in der Lage, wieder auf Tour zu gehen oder das Leben so zu genießen, wie ich es tue.»

Der Schlagzeuger der Punk-Rock-Band Blink-182 hatte im September 2008 bei einem Flugzeugabsturz schwere Verbrennungen erlitten. Bei dem Unglück im US-Staat South Carolina waren vier der sechs Insassen sofort gestorben. Barker litt danach nach eigenen Angaben unter extremer Flugangst und ging 2013 nicht mit seiner Band in Australien auf Tour, weil er nicht fliegen wollte.

Dem US-Magazin «People» zufolge war der Musiker erst 2021 an der Seite der Schwester von Kim Kardashian erstmals wieder zu einer Flugreise angetreten. Kardashian, die Barker im April vergangenen Jahres geheiratet hat und nun mit ihm ein Kind erwartet, antwortete unter Barkers Beitrag: «So stolz auf dich, mein Ehemann».