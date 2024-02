15-Jähriger soll Hunderte Deutschlandtickets gefälscht haben

Messer-Angriff auf Kinder - Polizei nimmt 21-Jährigen fest Gefällt mir Merken Teilen

Mitten am Tag soll ein Mann in Duisburg zwei Kinder angegriffen haben. Die beiden konnten sich schwer verletzt in eine Schule retten. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.