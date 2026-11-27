Leverkusen (dpa) - Bei 17 Kindern einer Kita in Leverkusen sind plötzlich allergische Reaktionen aufgetreten. Sie wurden deshalb ins Krankenhaus gebracht, wie die Stadt Leverkusen mitteilte. Ihr Zustand sei zu keinem Zeitpunkt lebensbedrohlich gewesen. Voraussichtlich könnten alle Kinder das Krankenhaus noch am Freitag wieder verlassen.

Die Ursache der Reaktion sei bislang unklar. Für die Untersuchung des Vorfalls wurden unter anderem Lebensmittel aus der Kita sichergestellt. Die weiteren Kinder der Kita sind nach Angaben der Stadt noch vor Ort vorsorglich ärztlich untersucht worden. Sie seien inzwischen wieder zu Hause.