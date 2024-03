65-Jährige bei Zugriff der Polizei in Aachen verletzt

Aachen (dpa) - Beim polizeilichen Zugriff am Luisenhospital in Aachen ist eine 65-jährige Frau verletzt worden, die sich stundenlang in einem Raum der Klinik verschanzt hatte. Das berichtete der Aachener Polizeisprecher Andreas Müller am späten Abend vor Ort. Die Frau werde in einem Krankenwagen behandelt.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hatte die Lage etwa gegen 23.00 Uhr beendet. Über die Hintergründe war auch nach Beendigung des Einsatzes nichts Konkretes bekannt.

Die Frau war auf einer Krankenbahre herausgerollt worden, zugedeckt mit einer Wärmefolie, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Die Feuerwehr war nachmittags über einen Brand in dem Krankenhaus informiert worden. Der Brand im Bettenbereich sei gelöscht worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Wie genau es dazu gekommen war, war zunächst unklar.

Es werde geprüft, ob der Vorfall in Aachen in Verbindung mit einem Wohnungsbrand in Eschweiler stehe, sagte Müller.