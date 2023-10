A81 nach Massenkarambolagen weiterhin gesperrt

Untergruppenbach (dpa) - Nach mehreren Massenkarambolagen nahe Heilbronn in Baden-Württemberg ist die Autobahn 81 weiterhin gesperrt. Wann der Abschnitt zwischen Untergruppenbach und Ilsfeld wieder freigegeben werden kann, war in der Nacht noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

Gestern Nachmittag waren 85 Fahrzeuge an 17 verschiedenen Unfallstellen aufeinandergefahren. 36 Menschen wurden dabei leicht verletzt. Insgesamt waren nach Polizeiangaben weit mehr als 100 Menschen in die Unfälle verwickelt. Neben den direkt Betroffenen wurden auch andere im zeitweise mehr als 20 Kilometer langen Stau festsitzende Fahrzeuginsassen mit Bussen nach Untergruppenbach gebracht und in einer Halle betreut.

Warum es zu den Unfällen kam, konnte die Polizei auch Stunden später nicht mit Sicherheit sagen. Eine Sprecherin hatte am Nachmittag die Vermutung geäußert, dass es an der Witterung gelegen haben könnte.