Berlin (dpa) - Kleine Türchen, Schokolade, Spielzeug oder Kosmetik: Adventskalender gehören für viele Menschen zur Vorweihnachtszeit dazu. Ursprünglich sollten sie Kindern vor allem zeigen, wie lange sie noch auf Weihnachten warten müssen. Aus einfachen Zählhilfen entwickelte sich im Laufe der Zeit ein Geschäft mit neuen Ideen und Produkten. Wie alles begann.

Vom Strich mit Kreide bis zu einem besonderen Adventskranz

Bevor es gedruckte Adventskalender gab, nutzten Familien einfache Mittel, um die Zeit bis Heiligabend - zumindest gefühlt - zu verkürzen. Manche Kinder durften im 19. Jahrhundert jeden Tag einen Kreidestrich an der Wand oder an einer Tür wegwischen. So wurde sichtbar, wie lange es noch bis Weihnachten dauerte. Solche Strichkalender beschreibt das Institut für angewandte Kindermedienforschung (IfaK) als frühe Form des Adventskalenders.

Eine besondere Variante entwickelte 1839 der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern in Hamburg. Im «Rauhen Haus», einer Einrichtung für bedürftige Kinder, hätten diese immer wieder gefragt, wann endlich Weihnachten sei, berichtet der NDR. Wichern nahm ein Wagenrad und befestigte darauf Kerzen. Jeden Tag wurde eine weitere angezündet. So konnten die Kinder die verbleibenden Tage bis zum Fest abzählen.

Das Geschichtsbuch Hamburg beschreibt Wicherns Idee als Vorläufer des heutigen Adventskranzes. Sein erster Kranz hatte 1839 insgesamt 24 Kerzen. Erst später setzte sich die heute bekannte Variante mit vier Kerzen durch.

Aus Weihnachtsuhren werden gedruckte Adventskalender

Vor den gedruckten Adventskalendern gab es bereits sogenannte Weihnachts- oder Adventsuhren. 1902 erschien in Hamburg die erste farbig gedruckte Weihnachtsuhr für Kinder. Nach Angaben der Stiftung Historische Museen Hamburg hatte sie ein Zifferblatt mit zwölf Feldern und den Zahlen 13 bis 24. Jeden Tag konnten die Kinder den Zeiger ein Feld weiterrücken. Auf dem Kalender standen Sinnsprüche und Weihnachtslieder. Erst 1922 kamen Weihnachtsuhren mit 24 Feldern auf den Markt.

Der Münchner Verleger Gerhard Lang brachte 1903 seinen Weihnachtskalender «Im Lande des Christkinds» heraus. Der Bilderbogen hatte 24 Felder mit Versen, auf die jeden Tag ein ausgeschnittenes Bild geklebt werden konnte. Lang griff dabei laut IfaK eine Erinnerung aus seiner eigenen Kindheit auf: Seine Mutter befestigte demnach 24 kleine Gebäckstücke auf einem Karton. Jeden Tag durfte er eines davon essen.

In den folgenden Jahren kamen weitere Varianten auf. Um 1920 veröffentlichte der Verlag Reichhold & Lang den von Dora Baum gestalteten Kalender «Christkindleins Haus». Er gilt als einer der ersten Adventskalender mit Türchen zum Öffnen. Dahinter verbargen sich kleine Bilder. Eine frühe Ausgabe begann am 6. Dezember und reichte bis Heiligabend. Er war laut Stadtmuseum Weimar auch als Geschenk zum Nikolaustag gedacht.

Die Schokolade versteckte sich hinter dem Türchen

Nach Bildern und Sprüchen kamen nach Angaben des Museums in den 1920er Jahren auch Schokoladen-Beigaben hinzu. Der Münchner Verlag Reichhold & Lang bot solche Adventskalender in Zusammenarbeit mit der Kölner Schokoladenfirma Stollwerck an.

Auch Gerhard Lang entwickelte einen Kalender, der sich mit Schokolade füllen ließ. Mit Süßem an Bord war das allerdings ein vergleichsweise teures Vergnügen: Ein von ihm herausgebrachter Schokoladenkalender kostete nach Angaben des IfaK doppelt so viel wie andere Kalender. Bis sich Schokolade als typische Füllung durchsetzte, dauerte es aber noch einige Jahrzehnte.

Nationalsozialisten vereinnahmten den Adventskalender

Derweil nutzten die Nationalsozialisten den Adventskalender für ihre Zwecke. Die Reichspropagandaleitung der NSDAP brachte ab 1941 den Kalender «Vorweihnachten» heraus, wie das Stadtmuseum Reutlingen berichtet. Zunächst erhielten ihn kinderreiche Familien von NSDAP-Funktionären, ab 1942 war er auch allgemein erhältlich.

Die Inhalte sollten die christliche Prägung des Weihnachtsfestes zurückdrängen. Christliche Szenen und Figuren wichen Märchen und Tiergeschichten, bekannte Weihnachtslieder wurden umgedichtet. Der Kalender enthielt zudem nationalsozialistische Propaganda und bezog die Kinder in die Kriegserzählung ein.

Vom Kinderkalender zum Geschenk für Erwachsene

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten die Adventskalender zurück. In den 1950er Jahren entwickelten sie sich in Westdeutschland zum Massenprodukt. In der DDR nahm das Angebot dagegen ab. Viele kleinere Verlage wurden nach IfaK-Angaben verstaatlicht oder mussten ihren Betrieb einstellen.

Die Motive hatten sich schon zuvor zunehmend von religiösen Darstellungen gelöst. Bis in die 1960er Jahre war in Westdeutschland allerdings häufig noch eine Krippenszene mit der Heiligen Familie hinter dem letzten Türchen zu sehen. In der DDR setzten Verlage dagegen verstärkt auf Sagen- und Märchenmotive.

Längst richten sich die Kalender nicht mehr nur an Kinder. Hinter den Türchen stecken inzwischen neben Süßigkeiten auch Kosmetik, Parfüm, Tee, Kaffee, Gewürze, Schmuck, Spielzeug oder Getränke. Trotz der Vielfalt bleibt Schokolade beliebt. Nach einer Analyse der Marktforscher von YouGov wurden 2025 in Deutschland 22,9 Millionen Süßwaren-Adventskalender verkauft. Ein Rückgang um 15 Prozent zum Vorjahr. Der durchschnittliche Preis stieg dagegen um 11,6 Prozent auf 8,38 Euro. Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Kalender mit Süßwaren, nicht auf den gesamten Markt.