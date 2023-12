Agentur für Transfer und Innovation kommt nach Erfurt

Rekordfund der Droge Captagon in Deutschland sichergestellt Gefällt mir Merken Teilen

Monatelang sind Fahnder einer Drogenbande auf der Spur. Am Ende finden sie eine riesige Menge der gefährlichen Droge Captagon: unter anderem in einem Pizza-Ofen, in Duftkerzen und in Bremszylindern.