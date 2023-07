13.07.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Aktivisten blockieren Hamburger und Düsseldorfer Flughafen

Zum Start der Ferien herrscht an den Flughäfen in der Regel Hochbetrieb. Doch an zwei deutschen Flughäfen geht streckenweise nichts mehr. Klimaaktivisten kleben auf den Rollfeldern.