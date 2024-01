27.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







«Alles nur Show» - Drama um Kim Virginia geht weiter

Der Streit zwischen Kim Virginia und ihrem Ex Mike Heiter sorgt auch am achten Tag für Aufregung im Dschungelcamp. In der Prüfung holen sie keine Sterne - nun muss die 28-Jährige schon wieder ran.