App soll Hilfe bei häuslicher Gewalt bieten

Berlin (dpa) - Eine versteckt auf dem Smartphone laufende App soll von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen Unterstützung bieten. Das Bundesinnenministerium fördert die Entwicklung der App nach Angaben vom Sonntag bis Ende 2026 mit 3,7 Millionen Euro.

Die App werde derzeit in den Regionen Berlin und Hannover als Pilotprojekt angeboten und solle nach und nach auf mehrere Bundesländer ausgedehnt werden. Umgesetzt seien bereits ein Gewalttagebuch zur gerichtsverwertbaren Dokumentation von Übergriffen sowie Hinweise auf Unterstützungseinrichtungen. Hinzukommen soll ein lautloser Notruf für akute Gefahrensituationen. Geplant sei auch eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den

Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte: «Häusliche Gewalt ist für viele Frauen ein furchtbarer Teil des Alltags. Niemand

darf die betroffenen Frauen damit allein lassen. Ich freue mich,

dass mit der App des Vereins 'Gewaltfrei in die Zukunft' das

bestehende Hilfs- und Unterstützungssystem um einen weiteren

Baustein ergänzt wird.»

Statistisch betrachtet wurde 2022 an jedem dritten Tag eine Frau

durch die Tat ihres Partners oder Ex-Partners getötet, hieß es in der Mitteilung. Insgesamt habe es mehr als 157.000 Opfer von vollendeten und versuchten Delikten der Partnerschaftsgewalt gegeben. Die Zahlen von polizeilich registrierter häuslicher Gewalt seien in den vergangenen fünf Jahren um 13 Prozent gestiegen.