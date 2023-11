ARD-Team im Westjordanland von israelischen Soldaten bedroht

Minischweine als Haustiere - Experten warnen vor Trend Gefällt mir Merken Teilen

Immer mehr Menschen schaffen sich ungewöhnliche Haustiere an - auch Minischweine. Doch von denen haben viele Besitzer schnell die Nase voll. Eine Einrichtung in der Lüneburger Heide biete Hilfe an.