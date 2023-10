Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht Israel

Tel Aviv (dpa) - Nach den verheerenden Terrorattacken der islamistischen Hamas auf Israel reist auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Gemeinsam mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, besuche von der Leyen Israel, «um ihre Solidarität mit den Opfern der Hamas-Terroranschläge zu bekunden» und die israelische Führung zu treffen, teilten die Kommission und das Parlament am späten Abend mit. Genaue Details waren zunächst nicht bekannt.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird am Freitag ebenso erwartet, genauso wie nach Angaben des israelischen Außenministeriums ihr italienischer Kollege Antonio Tajani. Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will am Freitag in Israel unter anderem Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen.

Von der Leyen hatte zuvor auch im Hinblick auf die laufende Annäherung zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn vor einer Destabilisierung der gesamten Region gewarnt. Der Terrorakt der Hamas sei durch nichts zu rechtfertigen und habe nichts mit den legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes zu tun. Europa stehe Israel zur Seite und unterstütze dessen Recht auf Selbstverteidigung.