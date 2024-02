Aufflackernde Frühlingsgefühle am Karnevalssamstag

Offenbach (dpa) - Am Karnevals-Wochenende können in Deutschland Frühlingsgefühle aufflackern. Für Samstag kündigte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach für mehrere Regionen Sonnenschein und milde Temperaturen an. Es wird nur ein kurzes Glück, bereits am Sonntag soll es immer mal wieder regnen. Aber ein Wintereinbruch ist weiterhin nicht in Sicht.

Das schönste Wetter wird für Samstag für die Gebiete Richtung Bayern und Sachsen erwartet: Dort scheint längere Zeit die Sonne, im Alpenvorland kann das Thermometer sogar 18 Grad anzeigen. Ansonsten liegen die Temperaturen zwischen zehn und 16 Grad, nur im äußersten Norden muss sich bei vier bis neun Grad wärmer angezogen werden.

Westlich des Rheins sowie im Norden und Nordosten sind die Aussichten an diesem Tag trüb, gelegentlich nieselt es. Im übrigen Land bleibt es bei wechselnder Bewölkung trocken.

Am Sonntag wird das Wetter überall mäßig. Es ist dicht bewölkt, zeitweise fällt bei Temperaturen zwischen sechs und zwölf Grad Regen. Am kühlsten wird es im Nordosten. Chancen auf Wolkenlücken gibt es im Westen und Südwesten, wo die Niederschläge im Laufe des Tages nachlassen.

Mit dem Start der neuen Arbeitswoche soll das Wetter einen Hauch besser werden. Der Himmel zeigt sich stark bis wechselnd bewölkt mit einigen Aufheiterungen. Nur vereinzelt regnet es bei Temperaturen zwischen sieben bis elf Grad ein wenig.