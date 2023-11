20.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Austin in Kiew - USA sagen Ukraine langfristige Hilfe zu

Wie immer unangekündigt taucht ein wichtiger Gast in Kiew auf. Pentagonchef Austin will Zweifel am Verbündeten USA zerstreuen. Und er will wissen, was die ukrainischen Soldaten im Winter brauchen.