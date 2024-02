«Bären-Alarm» im Stuttgarter Zoo

Polizeiaufgebot und neue Schikanen vor Nawalny-Beerdigung Gefällt mir Merken Teilen

Morgen soll der im Straflager gestorbene Kremlgegner Nawalny in Moskau beerdigt werden. Seine Unterstützer warnen vor Polizeigewalt. Und tatsächlich bringt die sich am Friedhof schon in Stellung.