Bafög-Empfänger bekommen durchschnittlich etwas mehr Geld

Mehr als 50 Verletzte bei Ausschreitungen in Stockholm

Es erinnert an die Vorfälle in Gießen: Am Rande eines Eritrea-Festivals kommt es in Schweden zu gewaltsamen Szenen. Dutzende Menschen werden verletzt. Die Polizei untersagt jetzt weitere Demonstrationen.