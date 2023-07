Bis zu 38 Grad und Gewitter erwartet

Offenbach (dpa) - Bei hohen Temperaturen kann es am Sonntag in großen Teilen Deutschlands Gewitter geben. Es soll bis zu 38 Grad heiß werden, an den Küsten bis zu 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Besonders heiß werde es am Oberrhein.

Der DWD rät, die Hitze zu meiden, die Wohnung und den eigenen Körper kühl zu halten und genug zu trinken. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, chronisch Kranke und kleine Kinder.

Ab dem Nachmittag ziehen besonders im Westen und Nordwesten teils schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Orkanböen auf. Nachts breiten sich von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bis zur Ostsee gewittrige Regenfälle aus.

Eine richtige Abkühlung ist erstmal nicht in Aussicht: Am Montag werden 29 bis 33 Grad erwartet, in der Nordwesthälfte 21 bis 29 Grad. Dabei kann es weiter regnen und gewittern. Am Dienstag soll es 29 bis 36 Grad warm werden, im äußersten Norden 21 bis 28 Grad. Örtlich begrenzt soll es gewittern und stürmen.