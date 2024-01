Bitcoins im Wert von zwei Milliarden Euro an BKA übergeben

Warnstreik: Ärzte an Unikliniken machen Druck im Tarifstreit Gefällt mir Merken Teilen

In Hannover protestierten 4000 Ärztinnen und Ärzte für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn an Universitätskliniken. Sie wollen so bezahlt werden wie ihre Kollegen an kommunalen Krankenhäusern.