Britische Regierung will häufiger lebenslange Haftstrafen

SPD-Fraktionsspitze will Mieterhöhungen stark begrenzen

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp - doch in der Frage, was dagegen zu tun ist, scheiden sich die Geister. Die Sozialdemokraten regen einen «bundesweiten Mietenstopp» an. Was bedeutet das genau?