Buschmann: Scheitert Verbot, wäre das großer PR-Sieg für AfD

Hochwasser und Kälte - Welche Folgen hat der Frost nun?

Der Kälteeinbruch in Deutschland könnte gut sein im Kampf gegen Hochwasserschäden an Deichen, heißt es. Dagegen fürchten Hausbesitzer in Überschwemmungsgebieten den Frost. Die Sache ist komplex.