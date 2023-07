Buschmann warnt vor Krisenmodus bei Gesetzgebung

Steinmeier: Anstrengungen für Wohnungslose weiter notwendig Gefällt mir Merken Teilen

Offiziell gibt es in Berlin etwa 2000 Menschen ohne Obdach - die Dunkelziffer dürfte allerdings höher liegen. Eine neues Zentrum am Zoo bietet Hilfe an - und soll außerdem mehr Austausch ermöglichen.