Charité-Kardiologe unter Mordverdacht

Unwetter in Spanien - und eine wundersame Kindesrettung Gefällt mir Merken Teilen

Starkregen, orkanartige Windböen, Hagel und Gewitter haben in Spanien für Chaos und Sachschäden gesorgt. Es gab mindestens fünf Tote. Am Montag schien vielerorts wieder die Sonne, aber die Welt war noch lange nicht in Ordnung.