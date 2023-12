Chilenen stimmen über neue Verfassung ab

Tropensturm «Jasper» sorgt für Land unter in Queensland Gefällt mir Merken Teilen

Sturm «Jasper» hat an der australischen Nordostküste zwar an Wucht verloren, überzieht die Region aber weiter mit heftigem Regen. Zahlreiche Menschen sind in den Fluten schon in Not geraten, eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.