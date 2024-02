DAK: Zwei Drittel der Deutschen finden Fasten sinnvoll

Kindesmissbrauch beim Schlafwandeln? Urteil erwartet Gefällt mir Merken Teilen

Ein Ex-Staatsanwalt steht in Lübeck vor Gericht, weil er seinen Sohn missbraucht haben soll. Der Jurist gab an, in der betreffenden Nacht geschlafwandelt zu sein. Hält das Gericht ihn für schuldfähig?