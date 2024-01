Deutlich mehr pädagogisches Personal in Kindergärten

Wiesbaden (dpa) - In deutschen Kitas ist die Personalstärke in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 50 Prozent angewachsen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, arbeiteten zum 1. März 2023 rund 702.200 Betreuungskräfte in Kindertageseinrichtungen. Im Jahr 2013 - als der Rechtsanspruch auf Betreuung für ein- bis dreijährige Kinder in Kraft trat - waren nur 465.000 Personen pädagogisch tätig.

Die Zahl der Kinder, die in Tageseinrichtungen betreut werden, ist im selben Zeitraum nur um 22 Prozent gestiegen: von 3,21 Millionen im Jahr 2013 auf 3,93 Millionen 2023. «Der Anstieg ist vor allem auf den Ausbau der Betreuung unter Dreijähriger zurückzuführen», berichten die Statistiker in Wiesbaden: 721.600 Kinder unter drei Jahren wurden zuletzt in Tageseinrichtungen betreut, das waren 43 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.