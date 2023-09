Deutscher steht mit aufgemalten NS-Symbolen auf Stadtplatz

Braunau (dpa) - Ein Mann aus Brandenburg hat in der österreichischen Stadt Braunau NS-Symbole auf seinem Körper zur Schau gestellt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei berichtete, schritten Beamte am Vortag ein, nachdem Zeugen auf dem Stadtplatz einen Mann gesehen hatten, der aufgemalte einschlägige Symbole auf der Haut trug. Der 68-Jährige war demnach nur mit einer kurzen Hose und Schuhen bekleidet.

Im einem Wohnmobil trafen die Beamte auf die Freundin des Mannes. Sie gab an, dass ihre Verletzungen im Gesicht von ihm stammten. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen und unter anderem wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen das NS-Verbotsgesetz und mutmaßlicher Körperverletzung angezeigt.

Innenministerium plant Umgestaltung von Hitlers Geburtshaus

Braunau ist als Geburtsort des NS-Diktators Adolf Hitler bekannt. Um Besuche von rechten Extremisten in der Grenzstadt zwischen Oberösterreich und Bayern zu unterbinden, plant das Innenministerium schon seit längerem, Hitlers Geburtshaus im Stadtzentrum umzugestalten. In dem Gebäude sollen eine Polizeistation und ein Schulungszentrum für Menschenrechte untergebracht werden.

Der Brandenburger gab der Polizei zufolge an, nach einem Urlaub in Ungarn auf der Rückreise in Braunau lediglich eine Pause eingelegt zu haben.