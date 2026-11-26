Berlin (dpa) - Bis Mitte Dezember soll der digitale Führerschein in Deutschland verfügbar sein. Das sagte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Führerschein auf dem Smartphone soll künftig als Nachweis einer Fahrerlaubnis genügen, den Kartenführerschein können Autofahrerinnen und Autofahrer dann zu Hause lassen. Nach der Freischaltung lässt sich der digitale Führerschein in der i-Kfz-App des Kraftfahrt-Bundesamtes auf dem Smartphone einrichten.

Die technischen Voraussetzungen für den digitalen Führerschein in der i-Kfz-App seien geschaffen und die Pilotierung sei erfolgreich abgeschlossen, sagte die Sprecherin.

Zuvor hieß es, der digitale Führerschein solle ab Ende November 2026 in der i-Kfz-App verfügbar sein. Der Grund für die Verzögerung: Um einen digitalen Führerschein zu generieren, verarbeitet das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) laut Straßenverkehrsgesetz Daten aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister sowie Daten aus dem Fahreignungsregister. Das Lichtbild des Antragstellers darf vom KBA auch bei Pass- und Ausweisbehörden abgerufen werden - um dies technisch zu ermöglichen, braucht es aber laut Verkehrsministerium noch ein wenig Zeit.

Um bis zur Integration des Lichtbilds eine eindeutige Identifizierung des Führerscheininhabers sicherzustellen, wird laut Verkehrsministerium übergangsweise bis zur Verfügbarkeit des Lichtbilds noch eine Mitführpflicht des Personalausweises oder Passes gelten. Die notwendige Rechtsänderung ist in Kraft getreten.

Voraussetzungen für den digitalen Führerschein sind laut ADAC unter anderem ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion und ein NFC-fähiges Smartphone. Dies ist bei den meisten Handys Standard. Der digitale Führerschein gelte zunächst nur in Deutschland.

Bislang lässt sich in der i-Kfz-App der digitale Fahrzeugschein hinterlegen.