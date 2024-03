Drei Amerikaner und ein Russe zur ISS gestartet

Einigung auf Feuerpause in Gaza auf der Kippe Gefällt mir Merken Teilen

Im Gaza-Krieg wachsen Zweifel an einer baldigen Feuerpause und der Freilassung von Geiseln. Will der Hamas-Anführer in Gaza, al-Sinwar, die stockenden Verhandlungen sabotieren? Die News im Überblick.