Drei Männer wegen Gullydeckel-Wurfs auf A7 vor Gericht

Hildesheim (dpa) - Weil sie Gullydeckel auf die Autobahn 7 geworfen haben sollen, müssen sich drei Männer von Mittwoch an vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Ihnen wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Zur Tatzeit waren die drei Verdächtigen laut Gericht zwischen 17 und 20 Jahren alt.

In den frühen Morgenstunden am 20. August 2022 sollen zwei von ihnen jeweils eine 25 Kilogramm schwere Gully-Abdeckung von einer Brücke bei Hildesheim auf die A7 geworfen haben. Der dritte Angeklagte soll unter anderem beim Ausladen geholfen haben. Eine Frau wurde lebensgefährlich, ein Mann schwer verletzt.