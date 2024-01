Ein Toter nach Angriff auf Kirche in Istanbul

Europawahl: Strack-Zimmermann ist FDP-Spitzenkandidatin Gefällt mir Merken Teilen

FDP-Parteichef Lindner spricht von einer Kampfansage an die Bürokratie in der EU: Die Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann wird als «Eurofighterin» in den Europawahlkampf ziehen.