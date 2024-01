05.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Ein Toter und 22 Verletzte nach Brand in Krankenhaus

Großeinsatz in Niedersachsen: In einem Krankenhaus in Uelzen bricht ein Feuer aus. Auch wenn die Flammen schnell gelöscht werden können, kommt die Hilfe für einen Menschen zu spät.