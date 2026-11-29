Bochum (dpa) - Zu viel Mitte, zu viel Kompromiss, zu viel Klingbeil: Die Jusos wollen eine grundlegend andere SPD. Weiter links, mutiger, mehr Klassenkampf, mit einer Frau an der Spitze, so wünscht sich der SPD-Nachwuchs seine Partei. Auf dem Bundeskongress in Bochum bekommt vor allem Vizekanzler Lars Klingbeil einiges ab. Doch auch der bisher einzige Kandidat für die SPD-Vorsitz-Wahl im Januar, Hubertus Heil, hat keine leichte Zeit. Was heißt das für den mit Spannung erwarteten Parteitag?

Die Jusos verzweifeln an ihrer Partei

Die Partei wirke wie eingeschläfert, kritisiert Juso-Chef Philipp Türmer. «Ist da noch Puls in der SPD?», fragt der 30-Jährige die fast 300 Delegierten. «Lebt die noch?»

Die Jusos stört, dass die SPD in der Koalition mit der Union schmerzhafte Kompromisse macht. Sie dürfe nicht immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, nicht vor großen Veränderungen zurückschrecken, nur weil diese unbequem seien, fordert der Nachwuchs. In Berlin verstecke sich die Partei hinter vermeintlichen Sachzwängen, statt die Interessen der arbeitenden Menschen zu vertreten. «Die SPD, die will die Mitte. Wir wollen das nicht», sagt ein Delegierter in der Debatte.

Stattdessen fordern die Jusos ohne kontroverse Debatten eine Erbschaftsteuer von bis zu 90 Prozent, ein Grunderbe von 60.000 Euro für alle und einen sofortigen Mietendeckel.

Spitzen gegen Klingbeil

Personifiziert wird die ungeliebte Regierungspolitik für die Jusos ausgerechnet durch ihren Parteichef, der gleichzeitig Vizekanzler und Finanzminister in der Regierung von Friedrich Merz (CDU) ist: Lars Klingbeil. Die Jusos nehmen dem 48-Jährigen übel, dass er zum wiederholten Mal ihre Einladung ausgeschlagen hat - wie schon im Vorjahr und 2024 und 2023. Stattdessen war der Niedersachse auf Parteiterminen in seinem Wahlkreis und in Hamburg unterwegs.

Vor allem aber finden sie, dass Klingbeil seine Partei vernachlässigt. «Wer zwei Vollzeitjobs hat, macht einen nur zur Hälfte», kritisiert ein Juso am Rednerpult. Klingbeil, das sei «Stand jetzt der Parteivorsitzende der SPD», erklärt Juso-Chef Philipp Türmer sarkastisch den Delegierten.

Geht es nach den Jusos, soll sich das im Januar ändern. Nur so kann man folgenden Beschluss der SPD-Jugend verstehen: Wer ein Regierungsamt im Bund hat, soll nicht SPD-Vorsitzender werden können. Ein klarer Misstrauensantrag gegen Klingbeil.

Wer anderer Meinung ist

Ob die Jusos mit ihrer Idee der Ämtertrennung auf dem Parteitag durchkommen, ist offen. Unterstützung haben sie von diversen Arbeitsgruppen der SPD, die ähnliche Forderungen stellen. Skeptisch dagegen äußert sich zum Beispiel der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer. «Das bringt uns nur bis zur Hälfte der Lösung», sagt er den Jusos. «Das viel Wichtigere ist, dass die, die das machen, auf jeden Fall Lust, Leidenschaft und Zeit für parteiliches Engagement haben und dass sie eine Idee haben, wie sie die Partei in die Zukunft führen.»

Ob Klingbeil überhaupt wieder antritt, ist ohnehin offen. Aktuell lotet er seine Chancen aus. Am 16. Dezember will der Parteivorstand seinen Personalvorschlag präsentieren.

Man schielt nach Nordosten

Die Jungsozialisten hoffen, dass da ein ganz anderer Name genannt wird: der von Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Der «Frau gegen Blau», die die Landtagswahl zwar nicht gewonnen, aber gezeigt hat, wie man der AfD dennoch die Stirn bieten kann.

Sie alleine an der SPD-Spitze, das wäre es, sagen die Jusos. Doch Schwesig hat sich bisher nicht zur Kandidatur bereiterklärt. Bei den Jusos wird sie angekündigt als «aktuell noch nur Landesvorsitzende der SPD Mecklenburg-Vorpommern». Dann kommt wegen Schwesigs Gallen-OP eine Videobotschaft, in der sie dem Parteinachwuchs für das Engagement im Landtagswahlkampf gegen die AfD dankt. Türmer betonte später: «Diese Energie, liebe Manuela, die brauchen wir nicht nur in MV, die brauchen wir überall.»

Dafür würden sich die Jusos auch von der Doppelspitze verabschieden. Mit den Duos aus einem Parteilinken und einem Pragmatischeren habe man ja quasi «eine große Koalition an die Spitze unserer Partei gewählt», sagt einer in der Debatte. «Dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn niemand weiß, was der Kurs unserer Partei ist.»

Ein Kumpel in Bochum? Heil kämpft

Diesen Kurs neu definieren, das hat sich Ex-Arbeitsminister Heil vorgenommen, der im Januar SPD-Chef werden will. In Bochum wirbt er um die Unterstützung der Jusos, doch er hat es schwer. An vielen Stellen erntet seine Rede allenfalls Höflichkeitsapplaus. Am lautesten wird es, als Heil verspricht, als Parteivorsitzender zu jedem Juso-Kongress zu kommen.

Heil verspricht auch, sich bei einer Wahl zum SPD-Chef voll und ganz um die Partei zu kümmern. «Wir müssen in dieser Phase auch dafür sorgen, dass der Parteivorsitz nicht nur Mittel zu anderen Zwecken ist, sondern auch voll ausgefüllt wird», sagt er. «Und ich weiß auch, dass man die SPD nicht aufteilen kann in eine Partei der Zukunft, die wir noch erarbeiten müssen, während man auf der anderen Seite eine Regierungspartei ist.»

Redner kritisieren, er sei als ehemaliger Minister und SPD-Generalsekretär «nicht der Herausforderer des Systems. Du hast diese Partei 20 Jahre mitverwaltet». «Warum sollten wir dir glauben, dass ausgerechnet du jetzt die Erneuerung bist?», wird gefragt. Großer Jubel. Heil eiert um die Antwort herum. Ein anderer Juso zieht das Fazit: Für den SPD-Vorsitz reiche es nicht aus, auf der Bühne das Sakko auszuziehen und «in Bochum einen auf Kumpel zu machen».