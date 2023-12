Emir von Kuwait im Alter von 86 Jahren gestorben

Kuwait-Stadt (dpa) - Der Emir des Golfemirats Kuwait ist tot. Scheich Nawaf al-Ahmed Al Sabah, Staatsoberhaupt des ölreichen Staats am Persischen Golf, starb im Alter von 86 Jahren, wie das Königshaus berichtete. «Wir trauern mit dem kuwaitischen Volk, den arabischen und islamischen Nationen und den befreundeten Völkern der Welt um den Emir des Landes», hieß es in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. Seit Ende November war der Emir wegen Gesundheitsbeschwerden in medizinischer Behandlung.

Als Staatsoberhaupt folgte der Monarch auf seinen Halbbruder, der im Herbst 2020 im Alter von 91 Jahren verstarb.

Unter Scheich Nawaf war die Politik des kleinen Golfstaats zuletzt auch von Krisen geprägt. Mehrfach trat die Regierung innerhalb der vergangenen Jahre zurück. Kuwait hat das aktivste Parlament in der Region, dem etwas mehr Einfluss auf die Gesetzgebung gewährt wird als in den Nachbarländern. Die faktische Macht liegt jedoch in den Händen der Herrscherfamilie.

Kronprinzen zum Staatsoberhaupt ernannt

Kurz nach dem Tod seines Monarchen hat Kuwait ein neues Staatsoberhaupt bestätigt. Das Regierungskabinett ernannte den 83 Jahre alten Kronprinzen Scheich Mischal al-Ahmed Al Sabah als neuen Emir, wie die staatliche Nachrichtenagentur Kuna berichtete.