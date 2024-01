Erst Nordsee, dann Sauna: Neujahrsschwimmen an der Küste

Butjadingen (dpa) - Anbaden bei rund sieben Grad Wassertemperaturen: Beim Neujahrsschwimmen an der niedersächsischen Nordseeküste sind einige Unerschrockene in das neue Jahr gestartet. Dutzende mutige Schwimmer begaben sich etwa am Nachmittag auf der Halbinsel Butjadingen in das eiskalte Nordseewasser. Das Motto: «Mit kühlem Kopf ins neue Jahr!».

Laut Veranstalter wagten sich dort zwischen 50 und 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Meer und rund 200 Besucher schauten zu. Es seien weniger Schwimmer gewesen als in den vergangenen Jahren, als das Event oft um die 250 Teilnehmer anzog, hieß es. Grund sei, dass das Neujahrsschwimmen wegen Sanierungsarbeiten nicht wie sonst in der Nordsee-Lagune - einem Meerwasser-Badesee - stattfand, sondern am Friesenstrand.

Beim Neujahrsbaden, auch Anbaden oder Anschwimmen genannt, steht vor allem der Spaßfaktor im Vordergrund. Meist verfolgen zahlreiche Schaulustige am Strand das Spektakel. Auch auf den Inseln Norderney, Juist und Borkum luden Veranstalter Mutige ein, sich in die kalte Nordsee zu begeben. Aufwärmen konnten sich die Schwimmer vielerorts bei heißen Getränken oder einem Saunabesuch.