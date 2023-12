07.12.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







EU-Parlamentsausschuss will Medizinchecks für Autofahrer

Der Verkehrsausschuss im EU-Parlament will, dass Autofahrer regelmäßig prüfen lassen, ob sie noch sicher fahren können. Bei deutschen Europaabgeordneten kommt das nicht gut an. Was sieht das Vorhaben vor?