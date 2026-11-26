Bangkok (dpa) - Nach einer schweren Explosion in einer Ölanlage ist über der thailändischen Hauptstadt Bangkok eine riesige schwarze Rauchwolke aufgestiegen. Die Behörden forderten Anwohner in der Umgebung per Pushnachricht auf dem Handy auf, sich umgehend in Sicherheit zu bringen.

Auch Schüler aus nahe gelegenen Schulen seien evakuiert worden, hieß es in Medienberichten. Augenzeugen berichteten zudem auch in weit entfernten Stadtteilen der Mega-Metropole, dass Rauchschwaden am Himmel sichtbar gewesen seien.

Zu möglichen Verletzten oder Toten lagen zunächst keine Informationen vor. Die Behörden schrieben weiter, das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle gebracht worden.

Ursache noch unklar

Der Brand war demnach am frühen Nachmittag (Ortszeit) in einer Öllageranlage des Energieunternehmens Bangchak im Bezirk Phra Khanong ausgebrochen. Feuerwehrleute und Rettungskräfte rückten zum Unglücksort aus, schrieb die Zeitung «Thai Enquirer».

Die Ursache der Explosion und das Ausmaß der Schäden waren zunächst unklar. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden und den Sicherheitsanweisungen Folge zu leisten.