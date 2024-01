Flughafen Basel wegen Bombendrohung stundenlang gesperrt

Die Republik steht auf - «Das hat es lange nicht gegeben» Gefällt mir Merken Teilen

Hunderttausende gehen an einem einzigen Wochenende auf die Straße, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. In Groß- und in Kleinstädten. In Ost und in West. Daraus kann sich mehr entwickeln, sagt ein Forscher.