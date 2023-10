Freie Wähler: Aiwanger und Weigert holen erste Direktmandate

CSU und Freie Wähler wollen regieren - AfD auf Platz zwei Gefällt mir Merken Teilen

Die CSU liegt bei der Landtagswahl in Bayern vorn, doch die Freude hält sich in Grenzen. Ministerpräsident Söder will das Bündnis mit den Freien Wählern fortsetzen. Die AfD springt auf Platz zwei.